Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş kimdir? Aşk macerası bakanlıktan etmişti...

Siyasetin uzun soluklu isimlerinden Hasan Fehmi Güneş, 23 Kasım Salı 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Peki Hasan Fehmi Güneş kimdir, kaç yaşındaydı, hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi...

12 Eylül 1980 darbesinden önce İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Hasan Fehmi Güneş, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Güneş'in vefatını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yıldız, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vefat haberi sonrası ‘Hasan Fehmi Güneş kimdir?’ sorusu vatandaşların gündemine geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun dönem siyaset yapan Hasan Fehmi Güneş, İçişleri Bakanlığı’ndan karıştığı bir skandal sebebiyle ayrılmıştı. Peki Hasan Fehmi Güneş kimdir? İşte hayatına dair merak edilenler...

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ'İN BİYOGRAFİSİ

Hasan Fehmi Güneş 1934 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Fehmi Güneş 23 Kasım 2021 yılında hayatını kaybetti.

AYNUR AYDAN - FEHMİ GÜNEŞ AŞKI

Hasan Fehmi Güneş, sanatçı Aynur Aydan ile yaşadığı aşkın ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Güneş’in Aydan’ın evine girerken fotoğrafları çekilmiş, Aydan yıllar sonra konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Aydan “İzmir Fuarı için Efes Otel’de kalıyordum. Bakanla aynı asansöre bindik. Bir hafta sonra aradığında kalbim duracak sandım. İlişkimiz altı buçuk ay sürdü. “Bir gün yakalanırsak, sen çok meşhur olursun” derdi. Yakalanınca ne yapacağımıza dair bir planımız olsaydı keşke. Bir yere gitseydik, kaybolsaydık, bir daha dönmeseydik. Haber gazetelere çıkınca bir daha hiç konuşmadık. MİT evime geldi, ben ve ailem sorguya çekildik. Ama hiç pişman olmadım, bugün olsa yine yaşarım. Heyecan, sevgi, tehlike… Hepsini bir arada yaşadık. Benim yüzümden istifa etti diye çok üzüldüm. Çok değerli, kaliteli bir insandı. Bugüne kadar tek kelime etmedi. Adam gibi adam işte! Hâlâ o aşkı yaşıyorum, yerini kimse alamadı. İçtiği bir sigaranın paketini ve üzerinde ‘içişleri bakanı’ yazılı bir kağıdı hâlâ saklıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.