Eski İmar Bakanı Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

Eski bakan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski İmar Bakanı Ahmet Samsunlu, 82 yaşında vefat etti.

Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle iki haftadır Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

MEMLEKETİ ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ahmet Samsunlu’nun cenazesi, yarın Çorum Merkez Ulu Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Türkiye’deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 12 Eylül darbesi sonrası Başbakan Bülent Ulusu tarafından kurulan 44. Hükümet'te görev almıştı.

AHMET SAMSUNLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 1937 yılında Çorum’da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı.

TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 – İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.