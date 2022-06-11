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    Eski istihbaratçı Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hakkında soruşturma yürütülen emekli emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.
    • 11.06.2022 - 14:17
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    Eski istihbaratçı Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak

    Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

    7145 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35'inci madde doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, emekli emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

    Kimliği ve silahı geri alınacak

    DHA'nın aktardığına göre kararın tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un polis kimliğinin ve silahının geri alınacağı öğrenildi.

    Eski istihbaratçı Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak #1


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