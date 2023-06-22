Eski İyi Partili Hasan Sami Özvarinli: Meral Akşener, İmamoğlu’nun annesidir ablasıdır İyi Parti'den ayrılarak AK Partiye katılan Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli Ensonhaber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özvarinli, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener ilişkisini tek tek anlatı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde yeniden zafer kazanması, Millet İttifakı ortaklarını birbirine kattı.

Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyice gerildi.

CHP'de başlayan 'değişim' çağrıları, İyi Parti kanadında da ses getirmeye başladı.

Hasan Sami Özvarinli'den çarpıcı açıklamalar

Seçimlerden önce İyi Parti'den ayrılan ve AK Parti'ye katılan Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli'den dikkat çeken ifadeler geldi.

Hasan Sami Özvarinli, Ensonhaber Youtube kanalında İlker Koç'un Gündem Özel programının konuğu oldu.

Teker teker anlattı

Özvarinli programda İyi Partiden kopuş sürecini teker teker anlattı.

"İyi Parti’de kimsenin görmediği şeyleri görmüş birisiyim"

Hasan Sami Özvarinli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

İyi Parti’nin kuruluş amacını öncelikle iyi analiz etmemiz lazım. Ülkücü isimler olarak biz orada siyaset yaptık. Biz ülkücü hiyerarşiyi her türlü söylemin üzerinde tutarız. Ben İyi Parti’de kimsenin görmediği şeyleri görmüş birisiyim.



İyi Parti’de taban pırıl pırıl ama bizim hesabımız İyi Parti’de Meral Akşener’in etrafında yapıyla ilgili. Bunlar bir maskeli balo gibi organizasyonlarla Türkiye Cumhuriyeti’ne operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunu deşifre ettik.

"Partinin uç noktalarını FETÖ’cüler tutmuş"

İyi Parti’nin FETÖ’yle ilgisi yoksa benim belirttiğim isimlerin İyi Parti’nin yönetim katında ne işi var. Uğur Poyraz dava açalım dedi, sizin özel kaleminizde oturan FETÖ’den ihraç bir kadın. Yüksel Korkmaz kimdir, Adil Öksüz’ün referansıyla 2015 yılında Sakarya Üniversitesi’ne yerleşmiş bir öğretim elemanıdır. Aynı kişi FETÖ evlerinde kaldığını bana kendisi söyledi. FETÖ’den ihraç edildi.



İyi Parti bir üst akılla mı yönetiliyor, yoksa Akşener ile mi? Amerika’dan yönlendirilen bir üst akıl kesindir. Partinin uç noktalarını FETÖ’cüler tutmuş bunlar rastlantı değil.

"HDP'nin CHP ile bağlantısını Sezgin Tanrıkulu sağladı"

HDP ile ittifakımız yok diyorsunuz HDP'yi kınayacak tek bir cümle etmemişsiniz. HDP'nin CHP ile bağlantısını Sezgin Tanrıkulu sağladı. Sezgin Tanrıkulu CHPye, Atatürk’ün partisine yakışmayan bir siyasetçi. İyi Parti, HDP ile ittifak yapmıştır ve bunu CHP üzerinden yapmıştır.

"Meral Akşener, İmamoğlu’nun annesidir ablasıdır"