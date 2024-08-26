Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi son yolcuğuna uğurlandı Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Mendi’nin naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İHA

İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden 73 yaşındaki Jandarma Eski Genel Komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

15 TEMMUZ'DA JANDARMANIN BİR NUMARASIYDI

Orgeneral Mendi, hain darbe girişimi sırasında 'Jandarma Genel Komutanı'ydı

2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sırasında rehin alınan Orgeneral Mendi, ertesi gün düzenlenen bir operasyonla kurtarılmıştı.

Kurtarılmasının ardından yaşadığı strese bağlı olarak spazm ve tansiyon şikâyetleri nedeniyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınan Mendi tedavisinin ardından, 2016 yılı Ağustos ayında yapılan Yüksek Askerî Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda, yaş haddini doldurması nedeniyle 65 yaşında emekliye ayrılmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Mendi’nin naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)