- Haberler
- Gündem Haberleri
- Eski Korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutcu için istenen ceza belli oldu
Eski Korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutcu için istenen ceza belli oldu
- İHA
- 08.12.2020 - 17:42
- Güncelleme : 08.12.2020 - 18:00
Eski korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, 14 Ocak'ta ise beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.
Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21. Ceza Dairesince incelenmiş ve İyidil hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Karar üzerine İyidil, 16 Ocak'ta tekrar tutuklanmıştı.
Metin İyidil'in, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından 3 sanıkla birlikte yeniden yargılanmasına devam edildi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.
Savcı; Metin İyidil ile 3 eski generalin eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini istedi.