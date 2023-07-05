Eski milletvekilerine ait 400 fezleke Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardında yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400'ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

AA

Türkiye 14 Mayıs seçimleriyle 28'inci Dönem Milletvekilerini belirledi.

Seçimin ardından TBMM'de yeminlerini gerçekleştiren milletvekilleri göreve başladı.

Öte yandan 27'inci Dönem Milletvekilerinin ise vekiliği düştü.

Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. Dönem Milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi.

Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığı'nın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

Halen Adalet Bakanlığı'nda bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.

Soruşturmalar Başsavcıvekillerince yürütülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.

Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsacıvekillerince yürütülecek.

Fezlekeler farklı suçları kapsıyor

Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.

Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

350 suç dosyası işleme konuldu

Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.