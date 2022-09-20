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    Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören

    Ankara'da dün hayatını kaybeden 91 yaşındaki eski milletvekili ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
    • 20.09.2022 - 15:24
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    Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören

    Antalya'da uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören 15 ve 16'ıncı Dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, dün hayatını kaybetti.

    Dağıstanlı için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile çok sayıda milletvekili katıldı.

    Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek

    Dağıstanlı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM de tören #1

    Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM de tören #2

    Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM de tören #3


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