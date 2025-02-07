Eski milletvekillerine çakar kullanım izninin altından trafikte tam muafiyet çıktı

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Türkiye'de en dikkat çekici sorunlardan biri de trafik...

Özellikle büyükşehirlerde bu sorunu aşmak isteyenler, yetkisiz çakar kullanarak hem haksızlığa hem de kargaşaya sebep oluyordu.

Kasım ayında yapılan düzenleme ile bu konuda cezalar artırıldı.

Yetkisiz çakar kullananlara uygulanan para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten menediliyor ve sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konuluyor.

Bu yeni düzenleme, gözle görülür şekilde çakar kullanımını azalttı.

AKTİF MİLLETVEKİLLERİ ONAYLADI

Ülke tam bir sorundan kurtuldu derken devreye aktif-eski milletvekilleri ve keyifleri girdi.

CHP TBMM İdare Amiri ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın ısrarlı çabaları, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan bu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini sağladı.

Türkiye’de mevcut milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olup araçlarına yazılan cezalar sistemden düşürülüyor.

ESKİ VEKİLLER DE KULLANABİLECEK

Bu ayrıcalığın eski vekiller için de geçerli olması yönünde uzun süredir kulis çalışmaları yürütülüyordu.

CHP’li Bayraktutan ve Karaca, konuyu TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na taşıyarak süreci hızlandırdı. Yapılan girişimler sonucunda, eski milletvekillerinin de çakar lamba kullanabileceği onaylandı.

TAM MUAFİYET ALDILAR

Bu uygulama tepkilere neden olurken uygulamanın, sadece çakar kullanım muafiyeti değil tümüyle trafik ihlallerinden muafiyet olduğu ortaya çıktı.

Eski vekiller kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa artık tek kuruş trafik cezasını ödemeyecek.

TÜM İHLAL CEZALARINI TBMM ÖDEYECEK

Tüm trafik kurallarını ihlal edebilecek. Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek.

Söz konusu düzenleme ile halihazırda mevcut milletvekillerine tanınan bu haklar kapsamı genişletildi ve böylelikle trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil ortaya çıkmış oldu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, muafiyetler TBMM Başkanlığı tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek ve mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak.