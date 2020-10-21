Dolar
7.8444
-0.2733%
Euro
9.3017
0.0204%
Altın
1918.44
0.6431%
Borsa
1219.96
0.7889%
G. Altın
483.801
0.323%
Bitcoin
96274.92
2.528%
EXEN Coin
10.84
-6.51%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi

    Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 13:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi

    Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.

    Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

    5 Ağustos 1947 Çankırı doğumlu Osman Durmuş Siyasetçi ve tıp doktorudur.

    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. ve 23. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.

    Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimlere katılarak Milletvekili olan Osman Durmu, Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır. Kendisinden sonra Recep Akdağ göreve gelmiştir.

    Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi #1

    Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi #2

    Görüş Bildir