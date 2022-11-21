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    Eski savaş pilotu, PKK'nın kanalında TSK'nın harekatını eleştirdi

    Eski savaş pilotu, PKK'nın kanalında TSK'nın harekatını eleştirdi

    PKK'nın yayın organında TSK'nın operasyonunu eleştiren eski savaş pilotu Bahadır Altan, 'kirli savaş' ve 'işgalci zihniyet' gibi ifadelerle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
    • 21.11.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 20:07
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, Taksim'de şehit olan vatandaşlarımızın kanını yerde bırakmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla, Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç Harekatı" başlatıldı.

    Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken PKK terör örgütünün provokasyon ve algı hesabında TSK'nın eski savaş pilotu Bahadır Altan, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

    'İşgalci zihniyet' dedi

    TSK'nın harekatını eleştiren Bahadır Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş mimarı' ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

    "Arada durmak mümkün değil"

    Bahadır Altan, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

    "Muhalefet, bu kirli savaşın sadece iktidar istediği için çıktığını ve işgalci anlayışı temsil ettiğini anlatmak gibi bir yolu hiç denemedi. Ya savaştan yanasınız ya da karşısında emek ve özgürlük ittifakından yana olacaksınız. Arada durmak mümkün değil."

    Eski savaş pilotu, PKK'nın kanalında TSK'nın harekatını eleştirdi


    Eski savaş pilotu, PKK nın kanalında TSK nın harekatını eleştirdi #1

    Eski savaş pilotu, PKK nın kanalında TSK nın harekatını eleştirdi #2


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