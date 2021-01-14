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- Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'a PKK üyeliğinden dava
Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'a PKK üyeliğinden dava
İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda yakalanıp tutuklanan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında, "terör örgütü üyeliğinden" iddianame hazırlandı.
- AA
- 14.01.2021 - 16:56
- Güncelleme : 14.01.2021 - 17:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturma kapsamında, geçen yıl 26 Kasım’da 28 adrese operasyon düzenlenmişti.
PKK/KCK terör örgütünde faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Yavuz'la birlikte 4 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı. Yavuz hakkında örgüt üyeliğinden iddianame hazırlandı. İddianame, 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.