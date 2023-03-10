Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı İlerleyen yaşına rağmen siyasetten kopamayan ve hemen hemen her açıklamasında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu öven 89 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, dün gece fenalaştı.

2023 seçimlerine sayılı günler kaldı..

Seçim atmosferine giren Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday da büyük krizler sonucu belli oldu.

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Siyasetin nabzının yüksek olduğu dönemde, Kılıçdaroğlu'nu üzen bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi ziyaret ettiği eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hüsamettin Cindoruk, dün gece hastaneye kaldırıldı.

Kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı

Cindoruk'un hastaneye kaldırılma nedeni ise kendini iyi hissetmemesi olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu görevlendirdi

Kılıçdaroğlu, İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Cindoruk’un sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için Canan Kaftancıoğlu’nu görevlendirdi.

"İyi gördüm"

Eski siyasetçi Necmeddin Kocataş da Cindoruk’u ziyaret etti.

Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Soramadım 'Nedir, niye geldiniz' diye. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm.” dedi.

CHP'ye yakınlığıyla biliniyor

CHP'nin akıl hocası Cindoruk, Kılıçdaroğlu ile tecrübelerini paylaşmasıyla tanınıyor.

İktidara karşı olduğunu defalarca dile getiren Cindoruk, CHP'nin kendi görüşlerini savunduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun gayretine saygı duyduğunu belirtmişti.

Cindoruk, "CHP benim düşüncelerimi savunuyorsa, hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar teçhiz etmek istiyorsa o benim partimdir artık." ifadeleriyle de dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu da, yıllardır her seçim öncesi Cindoruk'u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor..