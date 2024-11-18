Eski tip ehliyet süreleri uzatıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin, 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca, 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Milyonlarca sürücü için ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecekti.
YENİLEME SÜRESİ UZATILDI
Ancak nüfus müdürlüklerinde randevu işlemleri neredeyse patlama noktasına geldi. Yaşanan bu yoğunluğun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir müjde geldi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.
SON TARİH 31 TEMMUZ 2025
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.
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