Eski tip ehliyet süreleri uzatıldı

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin, 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca, 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Milyonlarca sürücü için ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecekti.

YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Ancak nüfus müdürlüklerinde randevu işlemleri neredeyse patlama noktasına geldi. Yaşanan bu yoğunluğun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir müjde geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.

SON TARİH 31 TEMMUZ 2025

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: