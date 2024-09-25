Eski tip sürücü belgeleri tarihe karışıyor: Son tarih 31 Aralık Eski tip sürücü belgeleri yerini dijital özelliklere sahip yeni belgeye bırakıyor. Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih ise 31 Aralık.

Haber Merkezi

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

SON TARİH 31 ARALIK 2024

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ DAHA GÜVENLİ

Yeni sürücü belgeleri, birçok farklılığı beraberinde getiriyor.

Özel tasarımı sayesinde kopyalanması ve taklit edilmesinin önüne geçiliyor.

Yeni kartlar kullanıcılara kolaylık da sağlayacak.

BİRÇOK BİLGİ YER ALACAK

Yeni sürücü belgesinin üzerinde, ehliyetin sınıfından son geçerlilik tarihine kadar birçok bilgi de yer alıyor.

Bu bilgilere kartın üzerindeki barkodun okutulması ile erişilebiliyor.