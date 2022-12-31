Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.751
0.99%
BTXN Coin
5.89
1.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C
    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

    Ankara’da yaşanan eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
    • 31.12.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

    Ankara'da yaşanan olayda 38 yaşındaki Ateş, arkadaşı ile Çankaya ilçesindeki apartmandan çıktıkları sırada, kurşunların hedefi oldu.

    Hayatını kaybetti

    Motosikletli bir kişi tarafından yapılan saldırıda, ateş başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı #1

    Çalışma başlatıldı

    Öte yandan kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; saldırıyla ilişkin bugün son dakika gelişmesi yaşandı.

    "3 kişi gözaltına alınmıştır"

    Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik  çalışmalar devam ettirilmektedir."

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı #2

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı #3

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı #4

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi VİDEO


    Yılbaşında AVM'ler kaça kadar hizmet verecek? 31 Aralık'ta AVM'ler kaçta kapanıyor?
    Yaşam

    Yılbaşında AVM'ler kaça kadar hizmet verecek? 31 Aralık'ta AVM'ler kaçta kapanıyor?

    2023'te askerlik borçlanması ne kadar olacak? 12 ve 18 aylık hesaplama
    Gündem

    2023'te askerlik borçlanması ne kadar olacak? 12 ve 18 aylık hesaplama

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir