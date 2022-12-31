Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 gözaltı

Ankara’da yaşanan eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ankara'da yaşanan olayda 38 yaşındaki Ateş, arkadaşı ile Çankaya ilçesindeki apartmandan çıktıkları sırada, kurşunların hedefi oldu.

Hayatını kaybetti

Motosikletli bir kişi tarafından yapılan saldırıda, ateş başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çalışma başlatıldı

Öte yandan kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

DHA'nın aktarımına göre; saldırıyla ilişkin bugün son dakika gelişmesi yaşandı.

"3 kişi gözaltına alınmıştır"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir."





Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi VİDEO