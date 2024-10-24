Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, kamu başdenetçisi adayı oldu

ANKA

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, kamu başdenetçisi adaylarını belirlemek üzere bugün AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Kamu başdenetçisi adaylarını belirlemek üzere karma komisyonda yapılan seçim ilk defa dördüncü tura kaldı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Dördüncü turda oyların salt çoğunluğunu alan üç kişi aday olarak belirlendi.

Buna göre; eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Şinasi Yurdakul ve Burhanettin Sağsöz kamu başdenetçisi adayları oldu.

YARGITAY'DA SEÇİMLERİ KAYBETMİŞTİ

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı seçimlerini Ömer Kerkez'e karşı 37. turda kaybetmişti.

Kamu başdenetçiliği seçimi, belirlenen üç aday arasından 31 Ekim Cuma gününe kadar TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak.

MALKOÇ'UN GÖREVİ SONA ERECEK

İlk olarak 15 Kasım 2016, ardından 11 Kasım 2020'de TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Şeref Malkoç'un görev süresi 5 Aralık'ta sona erecek.