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- Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
7 yıldır YÖK Başkanı olan Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 03:24
- Güncelleme : 30.07.2021 - 03:37
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndaki dönemi biten Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesinde "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.