Euro
10.0676
-0.01%
Dolar
8.4624
0.08%
Altın
498.14
0.19%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
336.338
-0.80%
EXEN Coin
24.63
-0.08%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

    7 yıldır YÖK Başkanı olan Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 03:24
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 03:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndaki dönemi biten Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesinde "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir