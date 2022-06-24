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    Eskişehir, şehidini uğurluyor

    Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit düşen Oğuzhan Arduç toprağa verildi. Acılı anne, 'Oğlum sen beni bıraktın, dik durmak zorundayım' diye feryat etti.
    • 24.06.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:08
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    Eskişehir, şehidini uğurluyor

    Eskişehir'e şehit ateşi düştü...

    Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 Operasyonu'da bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için cenaze töreni düzenlendi.

    Eskişehir Reşadiye Camii'ndeki törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadi Erbil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan ve Nabi Avcı, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arsan Kabukçuoğlu, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehidin annesi Melihat Arduç, eşi Pembegül Arduç, kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

    "Oğlum beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim"

    Şehit oğlunun fotoğrafını öpen ve asker selamı veren Melihat Arduç, tabuta sarılarak, "Oğlum beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim. Dik durmak istiyorum." diyerek gözyaşı döktü.

    Şehit Ardıç'ın 8 ay önce evlendiği eşi Pembegül Arduç ise ağlamayacağını ve dik duracağını belirterek, uzun süre tabuta sarıldı.

    Eskişehir, şehidini uğurluyor #1

    "O dağlar yıkılsın"

    Cuma vakti kılınan namazın ardından şehit Arduç'un cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına kadar taşındı. Burada şehit annesi Arduç, "O dağlar yıkılsın inşallah. Benim çocuğumu mahvettiler. Bir tanem benim, güzel yavrum, benim yavrum daha küçüktü. Bir tanem keşke ölseydim." diyerek feryat etti.

    "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla taşınan şehit Arduç'un cenazesi, Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

    Eskişehir, şehidini uğurluyor VİDEO

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    Eskişehir, şehidini uğurluyor #3

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