Eskişehir Valiliği, 15 gün etkinlik yasağı getirdi

19 Mayıs yaklaşırken Eskişehir Valiliği tarafından, güvenlik maksadıyla etkinlik yasağı ilan edildi. Yasak, 15 gün sürecek.

Eskişehir Valiliği, 19 Mayıs yaklaşırken yeni bir karar aldığını açıkladı.

Valilik tarafından düzenlenen çalışmayla, halkın güvenliği için yapılacak tüm toplu etkinliklere 15 gün arayla yasak getirildiği açıklandı.

Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

19 Mayıs'ta etkinlik olmayacak

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, Valilik ve Kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.), Eskişehir Valiliği'nin 09.05.2022 tarih ve 316 sayılı kararı ile 10.05.2022 tarihi saat: 00.01 ile 24.05.2022 tarihi saat: 24.00’e kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır." denildi.