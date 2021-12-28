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    Eskişehir’de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ile 32 alkol kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 10:47
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    Eskişehir’de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

    Türkiye genelinde sahte içki ölümlerinin artması üzerine sahte içki üreten ve satanlara yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanıldığı tespit edilen etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.

    400 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerin 2 iş yeri ve 1 soğuk hava deposuna yaptığı baskınlarda; içki yapımında kullanılan 400 litre kaçak etil alkol ve 32 alkol kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir’de 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #1

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