Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran Arda K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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AA

Eskişehir dün korkunç bir olaya tanıklık etti.

Bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldıran ve 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K., bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Arda K.'nin emniyetteki işlemleri de tamamlandı.

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Mahkemeye çıkarılan saldırganın, tutuklanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)