Eskişehir'de 90 kişinin korona testleri karıştı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan testlerin veri girişi sırasında sistem hatası nedeniyle yanlışlık yapıldığı, verilerin 2 saat içinde düzeltildiği açıklandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 94 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Testleri yapılan hastaların 7'si pozitif çıktı.

Test sonuçlarının kayıt altına alınması aşamasında sistem hatası nedeniyle testlerin tamamı pozitif olarak kayda geçti.

Olayın medyada gündeme gelmesinin ardından hastane yönetimi yazılı açıklama yayınladı.

VERİLER DÜZELTİLDİ, HASTALAR BİLGİLENDİRİLDİ

Açıklamada yanlışlığın sistem hatasından kaynaklandığı, 2 saat içinde verilerin düzeltildiği bildirildi.

Ayrıca söz konusu hastaların da aranarak bilgilendirildiği ve hiç kimsenin mağduriyet yaşamadığı ifade edildi

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR testlerinin sonuçlarının sisteme yanlış girildiğine ilişkin haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 26 Mart 2021 tarihinde çalışılan ve 94 hastayı içeren Covid-19 test işlemi neticesinde, 94 hastanın 7 tanesi pozitif olarak saptanmıştır. Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 hastanın sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.