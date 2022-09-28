Eskişehir'de akşam saatlerinde yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından uyarının verildiği kentte, akşam saatleri için yağış uyarısı yapıldı.

Türkiye'de yaz sezonu yavaş yavaş biterken, kış sinyalleri geliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'e uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin sabah saatlerine kadar parçalı çok bulutlu olacağı tahmin edilmişti.

Akşam yağış bekleniyor

Akşam saatlerinde Sarıcakaya ve Mihalgazi hariç, il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Rüzgarın ise Eskişehir’in batı kesimlerinde, zaman zaman güneybatıdan (lodos) kuvvetlice eseceği ifade edildi. Öte yandan yarın ise bölge genelinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.