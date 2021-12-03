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- Eskişehir'de atılan çöpler için yalvardı
Eskişehir'de atılan çöpler için yalvardı
Cadde üzerindeki ağaçların dibine çöp bırakılmaması için harekete geçen duyarlı vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu.Elektrik tarafosuna yazılı kağıt yapıştırarak uyarıda bulundu.
- İHA
- 03.12.2021 - 12:59
- Güncelleme : 03.12.2021 - 13:01
Eskişehir’in Şair Fuzuli Caddesi’nde ağaçların diplerine çöp atıldığını gören bir vatandaş, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı.
"YALVARIRIM ÇÖP ATMAYIN"
Kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna "yalvarırım ağaç diplerine çöp atmayın" yazılı bir kağıt yapıştıran vatandaş, duyarsızca çöp atanların dikkatini çekmeye çalıştı.
ASILAN YAZIYI KİMSE DİKKATE ALMADI
Bütün çabasına rağmen zaman zaman ağaç diplerine atılan çöpler dikkat çekti.
Genellikle sigara izmaritlerinin bulunduğu çöp poşetleri ve karton kutuların ağaç diplerine atıldığı görüldü.