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    Eskişehir'de atılan çöpler için yalvardı

    Cadde üzerindeki ağaçların dibine çöp bırakılmaması için harekete geçen duyarlı vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu.Elektrik tarafosuna yazılı kağıt yapıştırarak uyarıda bulundu.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 13:01
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    Eskişehir'de atılan çöpler için yalvardı

    Eskişehir’in Şair Fuzuli Caddesi’nde ağaçların diplerine çöp atıldığını gören bir vatandaş, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı.

    "YALVARIRIM ÇÖP ATMAYIN"

    Kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna "yalvarırım ağaç diplerine çöp atmayın" yazılı bir kağıt yapıştıran vatandaş, duyarsızca çöp atanların dikkatini çekmeye çalıştı.

    ASILAN YAZIYI KİMSE DİKKATE ALMADI

    Bütün çabasına rağmen zaman zaman ağaç diplerine atılan çöpler dikkat çekti.

    Genellikle sigara izmaritlerinin bulunduğu çöp poşetleri ve karton kutuların ağaç diplerine atıldığı görüldü.

    Eskişehir de atılan çöpler için yalvardı #1

    Eskişehir de atılan çöpler için yalvardı #2

    Eskişehir de atılan çöpler için yalvardı #3

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