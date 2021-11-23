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    Eskişehir'de balkonu yapıp kapıyı unuttular

    Bir apartmanda bulunan balkonlu dairenin kapısının unutulmuş olması görenleri hayrete düşürüyor.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 12:18
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    Eskişehir'de balkonu yapıp kapıyı unuttular

    Eskişehir Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ilginç mimarisi, vatandaşların dikkatini çekiyor.

    Balkon olmasına rağmen giriş, çıkış için bir kapı olmaması akıllarda soru işareti oluşturuyor.

    BALKON VAR KAPISI YOK

    Söz konusu apartmanda yalnızca tek bir dairede balkon olması da durumu ilginçleştiriyor. Çevredeki vatandaşlara göre oldukça tuhaf gözüken kapısız balkon, ilk bakışta kolay fark edilemiyor.

    Görenleri şaşırtan balkonun, hangi amaçla kapısız yapıldığı merak konusu oldu.

    Eskişehir de balkonu yapıp kapıyı unuttular #1

    Eskişehir de balkonu yapıp kapıyı unuttular #2

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