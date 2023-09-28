Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrenciyi okula almadı! Okul müdürüne para cezası verildi Depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydını yapmayan müdür hakkında başlatılan incelemede karar açıklandı. Buna göre, okul müdürüne 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.

İHA

Geçtiğimiz aylarda başörtüsü düşmanlığı Eskişehir'de hortladı.

Olay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na bağlı bir okulda yaşandı.

Okul müdürü İsmail Samur tarafından, depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edildi.

Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Bir yandan depremin acısının çok taze olması bir yandan da tesettür düşmanlığının sürmesi tansiyonu yükseltti.

İnceleme başlatıldı

İddiaların ardından konuya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu müdahil olarak, inceleme başlattı.

Deprem nedeniyle naklini Eskişehir’de bir okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerine ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkin yapılan incelemede karar açıklandı.

89 bin 571 TL idari ceza verildi

Kararda, başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına yer verilirken, okul müdürü Samur'a oy birliği ile 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.

İddianameden

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan özel okul müdürü hakkında, sevk edildiği Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatay'dan kente gelen depremzede öğrenci T.N.İ'nin (15) başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlanmış, okul müdürü Samur hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamenin, idari ve disiplin yönünden Eskişehir Valiliğine, insan hakları ve ayrımcılık yönünden ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na gönderildiği bildirilmişti.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada özel okul müdürü beraat etmiş, karara ilişkin başsavcılıkça istinaf başvurusu yapılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)