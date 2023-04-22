Eskişehir'de bayram trafiği Bayramın ikinci gününü değerlendiren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Trafik nedeniyle 100 kilometre 20 dakikada geçildi.

İHA

Eskişehir'de de bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın ikinci gününü Sazova Parkı’nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, caddelerde yoğun trafik oluşturdu.

Özellikle D230 Karayolu’nda trafik neredeyse kilitlenme noktasına gelirken, araçlar dakikalarca ışık bekledi.

100 km 20 dakikada geçildi

Caddede kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldiği görülürken, 100 metrenin 20 dakikada güçlükle geçildiği ifade edildi.

Yoğun trafiğe ve sağanak yağışa rağmen parka girişlerin devam etmesi görenleri şaşırttı. Trafikteki yabancı plakalı araçların çoğunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.