Eskişehir'de belediyenin oturacak yer yapmadığı duraklara vatandaş koltuk getirdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde şehir içi ulaşımda kullanılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve dolmuşların yolcu aldığı duraklarda oturacak oturağın olmaması, başta yaşlılar olmak üzere vatandaşları yoruyor.

Otobüsü ayakta bekleyemeyen vatandaşlardan bazıları, belediyeden hizmet alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

EVLERİNDEN KOLTUK GETİRDİLER

Vatandaşlardan bazıları evinde kullanmadığı koltukları durak için belirlenen noktalara koydu.

Vatandaşlar daha önce de bahse noktalara sandalye koyduklarını fakat hurdacıların çaldığını belirtti.

'DURAK' YAZDILAR

Bazı koltukların üzerine çalınmaması için "durak" yazıldığı görüldü.

"BİZ HİZMET İSTERİZ, NİYE BUNLARA OY VERİYORUZ?"

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Sınırboyu Sokak'ta oturan 75 yaşındaki Naile Dağlı, "Komşumuz, vatandaşlar oturup dinlensinler diye koltuk koydu. Durakta koltuk yok. Sadece demir tabela var, başka bir şey yok. Burada talebeler çok bekliyor. Yaşlılara oturmaya yer yok diye bu koltuğu yerleştirdiler. Otobüsün saatini bilen biliyor, bilmeyen çok bekliyor. 'Durak' yazısını bir komşumuz yazdı. Gelen buraya oturuyor, biz de oturuyoruz. Yeni kondu daha 1 ay olmadı, herhalde 10-15 gün oldu. Aslında bu koltuğu çöpe atacaklardı. Durak yapılmasını bekliyoruz. Biz hizmet isteriz, niye bunlara oy veriyoruz? Milleti böyle mağdur etmesinler." dedi.

"ÇALINMASIN DİYE KOLTUĞUN ÜZERİNE 'DURAK' YAZDIK"

Durak yapılmasını isteyen 75 yaşındaki Fatma Kocaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Biz buraya bir kapalı durak istiyoruz. Talebeler hem yağmurda hem de güneşte kalıyor. Yaşlılar, sandalye bulamadıkları için etraftaki taşlara oturuyor. Biz onlara sandalye ve tuğla veriyoruz. Sadece ilerideki bir ilkokulun önünde kapalı durak var, başka yok. En çok yaşlılar zorlanıyor, insanlar dizlerinden ötürü oturamıyor. Bir sandalye koymuştuk, onu da götürüp atmışlar. Çöpçüler mi, hurdacılar mı götürdü bilmiyoruz artık. O yüzden çalınmasın diye koltuğun üzerine mahsus 'durak' yazdık.

"KOLTUKLARI SEVABINA BURAYA KOYMUŞLAR"

Beykoz Sokak'ta duraklara koyulan koltuklarla ilgili 60 yaşındaki Mehmet Ali Toygar ise şunları söyledi: