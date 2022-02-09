Eskişehir'de bıçaklanan kadını koruyan genç beraat etti

Eşi ile kızını sokak ortasında yaralayan Afganistan uyruklu adama engel olmak isterken onu bıçaklayan ve sonrasında tutuklanan gencin, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı.

Bu sırada caddedeki 19 yaşında olan Tolga Daşkıran ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Şahin, kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLADI

Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.

Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı ile Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.

ENGELLEMEYE ÇALIŞIRKEN BIÇAKLADI, TUTUKLANDI

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daşkıran'ın ifadesinde, Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştığını, arkadaşı Hüseyin Şahin'in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

“KOŞTUK, 'DUR' DEDİK, DURMADI”

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Hüseyin Şahin, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi.

Abdulkadir Ahmadi'nin, 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, “Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı. Sonrasını hatırlamıyorum.” dedi.

BERAAT ETTİ

Eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Ahmadi'ye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan ve pazar günü tutuklanan Tolga Daşkıran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Daşkıran’ın avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz kabul edildi.

Böylelikle Daşkıran için beraat kararı verildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup, yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir.” denildi.