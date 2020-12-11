Eskişehir’de bin yıllık el yazması İncil ele geçirildi

Bin yıllık el yazması İncil’i satmak isteyen 6 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın elinde bulunan tarihi eser değerindeki İncil’i satmak için Sivrihisar ilçesine gideceği ihbarını aldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alıcı kılığında tarihi İncil’i satmaya çalışan şüphelilerle irtibat kurdu.

Alıcı bulduklarına sevinen şüpheliler ile jandarma ekiplerine bağlı görevliler Sivrihisar ilçesinde yol üzerinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin gelmesi sonrasında operasyonu başlatan ekipler, araçta bulunan M.S.K., Y.C.Ö. ve S.Ç.’yi satmaya çalıştıkları bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Yapılan çalışma sonrasında şüphelileri takip eden bir aracın olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin bulunduğu aracı da kısa sürede yakaladı.

Yakalanan araçta öncü görevi yaptıkları iddia edilen A.H., A.Y. ve M.Ç’ de gözaltına alındı.

TARİHİ İNCİL ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 adet kolye, 2 adet tabanca ve 35 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















