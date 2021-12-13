Çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için kullanılan Çatören Barajı’nın su seviyesi ciddi oranda azaldı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı’nın, mevsimsel yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.

İlçede bulunan yaklaşık 30 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj suyunun az olması, çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

KURAKLIK YAŞANIYOR

Baraja en yakın mahallelerden biri olan Numanoluk Mahallesi'nin Muhtarı Nazif Ayık, geçmiş yıllara göre 2021 yılındaki su oranının en düşük seviyede olduğunu belirterek, kuraklığın boyutuna vurgu yaptı.

Eskişehir'de Çatören Barajı kuraklık çekiyor VİDEO



"SEYİTGAZİ BÖLEGEMİZİN 30-40 MAHALLESİ SU İHTİYACINI BURADAN KARŞILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajdaki su seviyesini değiştirmediğini söyleyen Muhtar Ayık, "Bu gölet olarak geçiyor zaten yukarıdan gelen akarsuyu yok. Bu göletlerin suyu, kışın kar ve yağmur yağışlarıyla toplanıyor. 2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir. Son zamanlarda su seviyesi çok düştü. Yağışların olmaması, kar yağmaması ve sulamanın daha fazla olması sebebiyle düştü. Seyitgazi bölgemizin 30-40 mahallesi buradan su ihtiyacını karşılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsulleri de kurudu.

"BARAJA HİÇBİR DAMLA SU İNMEDİ"

Burada sular bir mevki akıyor, bir mevkiden sonra kesiliyor. Barajın da kendine göre ihtiyacı var. Burada balıklar yetiştiriliyor. Balıkları suyu kalması için olan suyu akıtıyorlar, geri kalana ihtiyaç olduğu için akıtılamıyor. Bir haftadan beri yağışlar oluyor ve bu da toprağı ancak ıslattı. Baraja hiçbir etkisi yok. Baraja hiçbir damla su inmedi şu durumda. Çünkü kuraklık var ve bu yaz yağmur yağmadı. Böyle giderse bu seviyenin çıkacağını düşünmüyorum." dedi.

"BU BARAJ HEPİMİZİN BARAJI"

Baraj çevresine duyarsızca atılan çöpler hakkında da konuşan Ayık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yol kenarı olmasından dolayı buradan geçerken barajı seyretmek için konaklıyorlar. Giderken çöplerini buraya atıyorlar. Çevremizi koruyalım. Bu baraj hepimizin barajı. Burada Türkiye’nin her tarafına giden balık var. Balıkları etkilememek, onların ölmemesi ve vatandaşa faydalı olması için çöpleri atmamalıyız. Çok uyarmamıza rağmen çöp sorunu çözülmüyor."















