Eskişehir’de çocukların pikap kasasındaki tehlikeli yolculuğu

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir pikabın kasasında yolculuk eden çocuklar, ne soğuk havayı ne de riskleri umursadı.

Yolcu koltuğu yerine kasada seyahat eden çocuklar, kilometrelerce bu şekilde gitti.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADILAR

Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yapan çocukların durumu, izleyenleri endişelendirdi.

Tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek görüntülendi.