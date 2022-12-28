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    Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu

    Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası'nın talebi üzerine 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya, 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 liradan 6 liraya çıkarıldı.
    • 28.12.2022 - 10:22
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    Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu

    Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, artan maliyetleri gerekçe göstererek 4 liradan satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatını 5 liraya, 250 gramlık ekmek fiyatının ise 5 liradan 6’ya çıkarılmasına ilişkin zam talebini Ticaret Odası Meclisi’ne sundu.

    Meclisin aralık ayı olağan toplantısında gündeme alınan zam talebi kabul edildi.

    200 gram ekmek 5 TL oldu

    Ekmeğin fiyatı 200 gramlık 5 lira, 250 gramlık ise 6 liraya yükseltildi.

    Zamlar yeni yılda geçerli olacak

    DHA'nın haberine göre, zamların yeni yıldan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

    Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu #1


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