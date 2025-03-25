İHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Muharrem Altınbaş, annesinin sütü yetmeyen yeni doğan oğlağı evinde büyütmeye başladı.

Altına bebek bezi bağladığı yavruyu biberonla besleyen Altınbaş, keçinin evdeki kediyle de iyi anlaştığını söyledi.

'BİBERONLA BESLİYORUZ BİLDİĞİNİZ BEBEK GİBİ'

Muharrem Altınbaş, ikiz kardeşiyle doğan ve annesinin sütü yetmeyeceği için eve aldığını belirttiği yavru keçi hakkında 'İlk 1-2 hafta karnı acıkmaya başlayınca geceleri melemeye başlıyordu. Tabii gece kalkıp onu doyurmak biraz sinir bozucu olabiliyordu ama şimdi geçti, biraz daha büyüdü. Zaten insan alışınca fazla bir zorluğu kalmıyor. dedi.

Evde bir kedisi de olduğunu anlatan Altınbaş, 'Altında bebek bezi var, biz de elimizde biberonla besliyoruz, bildiğiniz bebek gibi. Evimizde kedi de var ve kediden köpekten hiçbir farkı yok.' diyerek oğlağın, kediyle hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.

'BENİ ANNESİ ZANNEDİYOR'

Çevresindekilerin hayvan sevgisini bildiği için durumu yadırgamadığını belirten Altınbaş, 'Beni hiçbir şekilde bırakmıyor, sesimden tanıdığı için çağırdığımda her nerdeyse o da bana seslenerek koşa koşa yanıma geliyor. Şu an zaten sütünü falan da ben verdiğim için herhalde beni annesi zannediyor.' diyerek durumu özetledi.

HER YIL 3-4 YAVRUYU EVE ALIYOR

Yeni doğan keçi yavrularının soğuk hava şartlarından dolayı hayatta kalmalarının zor olduğunu anlatan Altınbaş, 'Bunlar ikiz veya üçüz doğuyor ve annelerinin sütü yetmediği için kışın donarak ölüyorlar. Biz de her sene en az 3-4 tanesini eve alıp büyütüyoruz, sonra diğer hayvanların yanına bırakıyoruz.' dedi.

Oğlak ile bağ kurduklarını söyleyen Altınbaş, ayrılığın çok zor olmayacağını çünkü çiftlikte yine birlikte olacaklarını dile getirdi.