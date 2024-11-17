"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı.
Görsel şölenin yaşandığı Eskişehir'de düzenlenen etkinliklere "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu damga vurdu.
YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.
Üçlü kol uçuşu yapan "F-4E Phantom" uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler havadan görüntülendi.
Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından uçaklar üsse döndü.
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