Eskişehir'de F-4E uçaklarından 50. yıla özel
AA

"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı.

Görsel şölenin yaşandığı Eskişehir'de düzenlenen etkinliklere "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu damga vurdu.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.

Üçlü kol uçuşu yapan "F-4E Phantom" uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler havadan görüntülendi.

Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından uçaklar üsse döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor