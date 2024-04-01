Eskişehir'de fahiş fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi Haksız fiyat artışı uygulayan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, tespit edilen aykırılıklar için toplamda 169 bin 416 TL para cezası uygulandı.

İHA

Ekipler, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda belirli tarihler arasında Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince, Eskişehir merkez ve ilçelerde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiket kasa ve raf denetimi yapıldı.

180 firma denetlendi

Toplam 180 firmada 2 bin 91 ürün haksız fiyat artışı kapsamında 61 firmada 2 bin 897 ürün denetlendi.

169 bin 416 TL ceza uygulandı

Yapılan denetimler sonucunda Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 169 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı hakkında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)