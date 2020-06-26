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    Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

    Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleşen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 11:32
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    Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı #1

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince; İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmaları çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personeli kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

    8 ASKER SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

    Ayrıca polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.

    Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

    Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı #2

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