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İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı.

Yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir’den geldiği ve farklı şehirlerde dilencilik yaptığı tespit edildi.

GÖRME ENGELLİ TAKLİDİ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Çarşı Zabıta Amirliği’nde üst araması yapılan dilencinin üzerinde 32 bin 15 TL bulundu.

Olay, hem zabıta ekiplerini hem de çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü.

Dilencinin para toplamak amacıyla görme engelli taklidi yaptığı öğrenildi.

EKİPLER, VATANDAŞI DUYGU İSTİSMARCILARINA KARŞI UYARDI

Şahsın halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle diğer büyük şehirlerden Eskişehir’e gelerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağını ifade eden yetkililer, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere karşı daha bilinçli olunması gerektiğini belirtti.