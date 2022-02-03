Eskişehir'de görme engelli vatandaşlar, sarı çizgilerden şikayetçi

Yön bulmayı kolaylaştıran sarı çizgilerin karla birlikte buz tutması, görme engelli vatandaşların kayıp düşmesine neden olurken Ahmet Çakıroğlu, "Sarı çizgilerin çivili olmasını istiyoruz" dedi.

Eskişehir'de görme engelli vatandaşların yürümesini ve yönlerini bulmalarını kolaylaştıran sarı şeritli yollar, son zamanlarda yaşanan dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Şeritlerin arasında oluşan buz tabakaları yüzünden vatandaşlar, kayıp düşme ve yönlerini şaşırma gibi durumlara maruz kalıyor.

SARI ÇİZGİLERİN ÇİVİLİ OLMASINI TALEP ETTİLER

Yıllardır görme engelli olan ve uzun zamandır bu yolları kullanan Erdal Kutluay, yaşadıkları sıkıntıları anlatırken sarı şeritli görme engelli yollarının en azından çivili olmasını istediklerini söyledi.

"BEN DE BİR KERE DÜŞÜP, AYAĞIMI KIRMIŞTIM"

Sakatlanma pahasına her gün yollara çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Kutluay, "Yollar buz olduğu zaman çoğunlukla kayıp düşüyoruz. Çoğu arkadaşımız bu yüzden kayıp düştü. Ben de bir kere düşüp bacağımı kırmıştım. Tabii ki kar zamanında daha fazla kaygan hale geliyor. Ayrıca karlı havalarda buzla kaplandığında yönümüzü bulmakta zorlanıyoruz. Şeritlerde bir belirti olmadığı zaman değneğimizle nerede olduğumuzu anlayamıyoruz. O yüzden kar çok yağdığı zaman maalesef evimizde kalıyoruz. Karlar biraz eridiğinde canımız sıkıldığı için dışarıya çıkıp derneğimize gitmek istiyoruz, ancak bu sefer de derneğimizin önünde çizgiler olmadığı için giriş yapacağımız yeri bulamıyoruz. Bu yüzden yetkililerden sarı çizgilerin çivili olmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

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"SARI ÇİZGİLERİN KAYMAYAN MADDELERDEN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Bir diğer görme engelli vatandaş Ahmet Çakıroğlu, zorlu kış şartlarında yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çakıroğlu, "Sarı çizgiler hafif yağmur ve kar yağışında kayıyor ve biz düşüyoruz. Biz sarı çizgilerin kaymayan bir maddeden yapılmasını istiyoruz. Sarı çizgilerde oluşan buzlanmadan dolayı yönümüzü bulamıyoruz. Ayrıca üyesi olduğumuz Eskişehir Görme Engelliler Derneğimizin önüne sarı çizgi istiyoruz. Biz derneğimizi bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.