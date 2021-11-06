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    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu

    Eskişehir'de 25 liraya satılan hamsinin kilosu Karadeniz'deki bolluk nedeniyle 10 liraya düştü.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 19:23
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    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu

    Karadeniz’de balığın bollaşmasıyla fiyatlar da düştü.

    Eskişehir’deki balıkçı tezgahlarında önceki gün kilosu 35, dün ise 25 lira olan hamsi, bugün 10 liradan satılmaya başlandı.

    Ucuza balık almak isteyenler de balıkçı tezgahları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    "25 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ"

    Balıkçı Muharrem Şahin, fiyatı düşürdükleri için yoğunluk yaşandığını ifade ederek, “Hamsinin kilosu 25 liraydı, şu anda 10 liraya satıyoruz. Öğleden bu yana satışlar yükseldi. Biz en azından 3 gün daha hamsinin kilosunu 10 liradan satmaya çalışacağız. Hamsi fiyatı düşünce yoğunluk arttı. Özellikle şu pandemi döneminde insanlarımız yüksek besin değeri olan balığı yiyebilsinler diye 10 liradan satıyoruz. Herkes memnun, çok sıra var. En önemlisi alanda memnun, satan da memnun” dedi.

    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu VİDEO

    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu #1

    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu #2

    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu #3

    Eskişehir’de hamsinin kilosu 10 liraya düştü, tezgahlarda kuyruklar oluştu #4

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