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    Eskişehir'de hastanede kumar oynayanlara soruşturma

    Eskişehir'de hastanede kumar oynayanlara soruşturma

    Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü’nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden, 5’i açığa alındı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 18:40
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    Eskişehir’de kamuya ait bir hastanede aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının da bulunduğu personelin, acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi.

    Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde hastane personeli olduğu iddia edilen kişilerin, ortaya para koyduğu bir masa etrafında iskambil oynadığı görüldü.

    Eskişehir'de hastanede kumar oynayanlara soruşturma VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü, iddialara ilişkin geçen cuma günü soruşturma başlattı.

    Eskişehir de hastanede kumar oynayanlara soruşturma #1

    TEMİZLİK PERSONELİ İFADE VERDİ

    Olayla ilgili hastanede görevli bir temizlik personelinin ifadesi alındı. Acil servis ofis odasında iskambil oyunları oynandığı duyumları alındığı belirtilerek personelden bildiklerini anlatması istendi.

    Personelin ifadesinde, “Acil serviste temizlik personeli olarak görev yapıyorum. 12 saatlik vardiyalarda çalışıyorum. Acil serviste tüm personelin ortak olarak kullandığı ofis odasında gece nöbetlerinde hiç hasta olmayan geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşlar, uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları gibi oyunlar oynarlar. Ben hiçbir iskambil oyunu bilmediğim için bu oyunlara katılmam.” dediği bildirildi.

    Eskişehir de hastanede kumar oynayanlara soruşturma #2

    5 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

    Hastane personeli 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, görüntülerde iskambil oynayan 5 kişinin inceleme kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

    Eskişehir de hastanede kumar oynayanlara soruşturma #3

    Eskişehir de hastanede kumar oynayanlara soruşturma #4

    Eskişehir de hastanede kumar oynayanlara soruşturma #5

    Eskişehir de hastanede kumar oynayanlara soruşturma #6

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