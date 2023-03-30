Eskişehir'de hava durumu 1 dakikada değişti Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının birkaç dakika sonra yerini güneşli havaya bırakması vatandaşları şaşırttı.

İHA

Türkiye'de hava durumunda büyük değişiklikler yaşanıyor...

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ağaçları çicek açtı.

Bir diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 54 il için sarı ve turuncu kod uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamanın ardından yurdun birçok noktasında kar ve yağmur yağışları yaşandı.

Mevsim normalleri altına düşen bir ilde Eskişehir oldu.

Kar yağışının ardından güneş açtı

Eskişehir’de hava sıcaklığının 10 ila 15 derece arasında düşmesiyle birlikte kentte ara ara kar yağışı etkili oldu.

Öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yoğun kar yağışının ardından güneş açtı.

Vatandaşlar şaşırdı

Kar yağışının dakikalar içinde yerini güneşli havaya bırakması ise vatandaşları şaşırttı.