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    Eskişehir'de hava sıcaklığı ile birlikte hamsinin de fiyatı düştü

    Av sezonunun başlamasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği hamsinin fiyatı havaların soğumasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 16:07
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    Eskişehir'de hava sıcaklığı ile birlikte hamsinin de fiyatı düştü

    Eskişehir'de balık sofralarının vazgeçilmezi olan hamsinin fiyatı her geçen gün değişiyor.

    Geçtiğimiz günlerde yüksek fiyatlara çıkan Karadeniz hamsisinin fiyatı, şimdilerde  düşerek vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı.

    Havalar soğudukça bütün balık çeşitlerinde de fiyatların düşmesi bekleniyor.

    FİYATLAR YARIYA İNDİ

    Av sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında 40 TL’ye yer almaya başlayan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı, bu hafta Eskişehir balıkçılar çarşısında 25 TL’ye kadar düştü.

    Eskişehir de hava sıcaklığı ile birlikte hamsinin de fiyatı düştü #1

    "FİYATLARIN DÜŞMESİ İŞİMİZE GELİYOR"

    Eskişehir’de 11 senedir balık tezgâhtarlığı yapan Muhammet Türkmen, havaların soğudukça balık fiyatlarının düşeceğini söyleyerek “Hamsinin kilogramı düşmeye devam ediyor. Hamsiyi 40 liradan satmaya başlamıştık. Dün 30 liraya satarken, bugün 25 liraya satıyoruz. Hava soğudukça balık fiyatları düşmeye devam eder. Balık fiyatlarının düşmesi bizim de işimize yarıyor. Hem halkımız ucuza yiyor hem de biz daha fazla balık satıyoruz.” diye konuştu.

    Eskişehir de hava sıcaklığı ile birlikte hamsinin de fiyatı düştü #2

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