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    Eskişehir'de hortum kamerada

    Eskişehir'de kısa süre etkili olan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düştüğü kent için sağanak uyarısında bulunuldu.
    • 01.06.2022 - 18:25
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 18:28
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    Eskişehir'de hortum kamerada

    Eskişehir-Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki yol kenarında hortum etkili oldu. Fabrika çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

    Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü'nce de hava sıcaklığının 23 dereceye düştüğü Eskişehir için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

    Eskişehir’de hortum çıktı VİDEO

    Eskişehir de hortum kamerada #1

    Eskişehir de hortum kamerada #2


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