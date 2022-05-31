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    Eskişehir'de kadınlardan yoga yasağı tepkisi

    Eskişehir'de kadınlardan yoga yasağı tepkisi

    Parkta yoga etkinliğine izinsiz olduğu gerekçesiyle yaptırılmamasına; kadınlar toplanıp yoga yaparak cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:31
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    Eskişehir'de yoga yasağı kamuoyunun gündemine oturdu.

    Geçtiğimiz günlerde ildeki Odunpazarı ilçesindeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda buluşan grup, sabah saatlerinde yoga yapmak istedi.

    Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1'i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER'e şikayet olduğunu söyledi.

    Yoga yapacak grup, personele tepki gösterirken bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi.

    Yoga yaparak eylem yaptılar

    Yoga engelinin tepki çekmesinin ardından sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar, Dede parkta yoga yaparak eylem çağrısında bulundu.

    Parkta bir araya gelen yüzlerce kadın, "Baskılar bizi yıldıramaz”, “Kadınlar birlikte güçlü” şeklinde sloganları atarak yoga yaptı..

    Eskişehir'de kadınlardan yoga yasağı tepkisi ViDEO

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #1

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #2

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #3

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #4

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #5

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #6

    Eskişehir de kadınlardan yoga yasağı tepkisi #7


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