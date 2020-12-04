Eskişehir'de karnından üç bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Hastaneye geldiğinde kendisini 8 aylık hamile gibi hissettiğini ifade eden Sıdıka Akkoyun, "Karnımdan 9 kiloluk kitle çıktı. Sanki üçüz bebek doğurdum" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Sıddıka Akkoyun, uzun süredir yaşadığı karnındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurdu.

Akkoyun'a burada gaz şişkinliği teşhisi konuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Ancak Akkoyun, şikayetlerinin geçmemesi üzerine başka özel hastaneye gitti.

Burada yapılan tetkikler sonucunda ise Akkoyun'un karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

9 KİLOLUK TÜMÖR ÇIKARILDI

Hemen ameliyat edilmek istenen Akkoyun, koronavirüse yakalanınca ameliyatı 30 gün ertelendi. Koronavirüsü atlatan Akkoyun, ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyon sonucunda Akkoyun'un karnından 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

"BU KADAR BÜYÜĞÜ LİTERATÜRDE ÇOK NADİR"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Pala, bu kadar büyüklükte bir kitleye literatürde oldukça nadir rastlandığını söyledi.

Hastanın, kendilerine gaz şikayeti ile geldiğini belirten Pala, "Yaptığımız tetkiklerde hastanın gaz şikayetinin nedeninin büyük bir kitleden kaynaklandığını gördük. Bu kitle yaklaşık 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında bir kitleydi. Yapılan incelemesinde ise bunun bir kas tümörü olduğu ortaya çıktı. Ancak bu kadar büyüğü literatürde oldukça nadir. Çok sık rastlanan büyüklük değil." dedi.

"3 YENİDOĞAN BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bu kadar büyüklükte bir kitleyle ilk kez karşılaştığını söyleyen Pala, "Hastanın ameliyattan sonra rahatlayacağı çok açıktı. Çünkü kitle, mide ve bağırsak sistemine baskı yapmıştı. Neredeyse 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde bir kitle çıktı. Hasta daha önce de karnında gaz dışında bir şey olduğunu hissediyormuş ama tetkik yapılmayınca anlaşılmamış. Daha önce ameliyatlarda büyük kitleler çıkarttım ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. İlk geldiğinde hamile gibiydi." diye konuştu.

"SANKİ ÜÇÜZ BEBEK DOĞURDUM"

Hastaneye ilk geldiklerinde 8 aylık hamile gibi olduğunu anlatan Sıddıka Akkoyun, "Midem rahatsızdı. İlk önce gazdan şüphelenildi. Hastaneye geldik ve ameliyat olacağım söylendi. Ameliyatım çok şükür başarılı geçti. Karnımdan 9 kiloluk kitle çıktı. Hastaneye geldiğimde 8 aylık hamile gibiydim. Sanki üçüz bebek doğurdum. Doktorum ameliyat sonrasında bana, 'Hiç korkma, nur topu gibi çocuğun oldu' diye moral verdi." dedi.

"DUYUNCA ŞOKE OLDUK"

Sıddıka Akkoyun'un eşi Ramazan Akkoyun ise 9 kiloluk bir kitle çıkarıldığını öğrendikleri zaman şoke olduklarını belirterek, "Süreç bizim için çok korkutucuydu. Başta çok korktuk ama Hüseyin Hocam bize güven ve cesaret verdi. Önceleri karın şişliği vardı. Geceleri uyuyamıyordu. 2 saatte bir uykusundan uyanıyordu. Şu anda Allah'a şükür çok iyi. Biz 9 kiloyu beklemiyorduk. Bizim tahminimiz 3- 4 kilo gibiydi. Ama buraya gelip 9 kilo olduğunu öğrenince şoke olduk." ifadelerini kullandı.















