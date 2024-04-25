Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösterdi Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sokakta yürüyen gencin açtığı ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağını elinden almaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

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DHA

Yurdun birçok bölgesinde Filistin için eylemler düzenleniyor.

Eskişehir'de de büyük bir kalabalık destek yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra yolda yürürken, ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açtı.

Bayrağı indirmesini söyledi

Bir süre böyle yürüyen Y.U.'ya H.K.T. isimli vatandaştan tepki geldi. Bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen şahısla gencin arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda alındı.

Soruşturma başlatıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı.

Yakalandı

Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen H.K.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, başsavcılık talimatıyla H.K.T.'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan H.K.T. işlemleri sonrası ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü sonrasında, şüpheli şahsın, Y.U. isimli şahsın elinde bulunan bayrağı zorla almaya çalıştığı olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli şahıs hakkında TCK’nın 216. maddesinde düzenlenen ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama’ ve TCK’nın 149/1-c maddesinde düzenlenen ‘Nitelikli Yağmaya Teşebbüs’ suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, Nöbetçi Cumhuriyet savcısınca şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu; kamuoyuna duyurulur."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)