Eskişehir'de KPSS heyecanı: Kimi son anda yetişti, kimi kaçırdı...

İHA
Türkiye genelinde KPSS heyecanı yaşandı.
Ülke genelinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10.15’te başladı.
Eskişehir’de de sınava giren binlerce memur adayı, sınav salonlarının yolunu tuttu.
Binaya koşarak girdiler
Sınava geç kalan adaylar sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi.
Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı.
Sınava alınmadılar
Kapılar kapandıktan sonra binaya gelenler ise içeri giremedi.