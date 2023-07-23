Eskişehir'de KPSS heyecanı: Kimi son anda yetişti, kimi kaçırdı...
İHA

Türkiye genelinde heyecanı yaşandı.

Ülke genelinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10.15’te başladı.

Eskişehir’de de sınava giren binlerce memur adayı, salonlarının yolunu tuttu.

Binaya koşarak girdiler

Sınava geç kalan adaylar sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi.

Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı.

Sınava alınmadılar

Kapılar kapandıktan sonra binaya gelenler ise içeri giremedi.

Eskişehir'de KPSS heyecanı: Kimi son anda yetişti, kimi kaçırdı...