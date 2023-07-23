Eskişehir'de KPSS heyecanı: Kimi son anda yetişti, kimi kaçırdı... Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geç kalan bazı adaylar, koşarak geldikleri sınav salonuna son anda girebildi. Bazıları ise saatin geçmesi nedeniyle sınava alınmadı.

İHA Türkiye genelinde KPSS heyecanı yaşandı. Ülke genelinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10.15’te başladı. Eskişehir’de de sınava giren binlerce memur adayı, sınav salonlarının yolunu tuttu. Binaya koşarak girdiler Sınava geç kalan adaylar sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi. Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı. Sınava alınmadılar Kapılar kapandıktan sonra binaya gelenler ise içeri giremedi.