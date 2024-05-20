Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nden heykel ve park açılışı CHP'li Odunpazarı Belediyesi, Kırım Tatar halkının Kırım’dan sürgün edilerek koparılmasının 80’inci yılında Kırım Kültür Parkı ve Anıtı'nı törenle açtı.

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Vatandaşlar hizmet beklerken heykel belediyeciliği anlayışı sürmeye devam ediyor.

Son olarak Eskişehir'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi, Kırım Tatar halkının Kırım’dan sürgün edilerek koparılmasının 80’inci yılında Kırım Kültür Parkı ve Anıtı'nı açtı.

Kırım Tatarlarının özgürlük mücadelesi anısına yapılan park, 4 bin 750 metrekare alana sahip olma özelliği taşırken, heykellerinin olduğu bir anıt da yapıldı.

CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nden yeni heykel hizmeti...

Kırım Kültür Parkı’na yapılan anıtta; İsmail (Bey) Gaspırali, Kırım Halk Cumhuriyeti ilk başkanı Numan Çelebicihan, Kırım Türkü, milli şair ve Türkolog Bekir Sıdkı Çobanzade, roman yazarı Cengiz Dağcı ile siyasetçi Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun heykelleri yer aldı.

Düzenlenen törenle açıldı

Parkta ayrıca süs havuzu, çocuk oyun alanı, çay bahçesi, yürüme yolları, oturma alanları ve fitness alanları da bulundu.

Öte yandan düzenlenen törende parkın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ile Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce katıldı.